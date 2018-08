Zoek het uit! - Wat betekent de dorpsnaam Lieveren?

LIEVEREN - Het café in Lieveren is een bekende plek in het dorp. Het karakteristieke pand valt onder de monumentenwet. Het dorp bestaat al sinds de Middeleeuwen, toen was het een esdorp. Rond 1830 stonden er zeventien huizen.

Deze informatie krijg ik van de heren Van der Meulen en Venema. Zij zijn van de Historische Vereniging Roon. Ze hebben een artikel mee uit de Leekstercourant van 1964. Venema: "Daarin staat dat de nederzetting Lieveren misschien wel 2.500 jaar oud is, maar zeker weten doen we het niet."Er is meer onduidelijkheid over het dorp, want de mannen weten niet waar de plaatsnaam vandaan komt. "We hebben diverse bronnen geraadpleegd, maar het is een groot raadsel. Ook in het plaatsnamenboekje van W. de Vries staat dat de betekenis niet bekend is", vertelt Kees van der Meulen. "Waarschijnlijk komt het van Lievering, Lieverde of Lijvere, een geslachtsnaam van iemand die er vroeger woonde."Maar zeker weten doen ze het niet. "Dat is jammer en veel mensen vinden dat jammer. Het verbaast mij ook een beetje dat we er zelf niet over nagedacht hebben, maar we weten het gewoon niet. Alleen dat het waarschijnlijk dus de naam is van iemand die er woonde."