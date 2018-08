Deel dit artikel:











Kinderdagverblijf ontruimd wegens brandlucht Kinderdagverblijf ontruimd wegens brandlucht (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een kinderdagverblijf aan de Aletta Jakobsweg in Assen is vanmorgen korte tijd ontruimd in verband met een brandlucht.

Een van de leidsters vertrouwde het niet en belde de brandweer. Die liet uit voorzorg het kinderdagverblijf ontruimen. Onderzoek wees uit dat er kortsluiting was geweest in een van de ruimtes.



Na het onderzoek heeft de brandweer het pand weer vrijgegeven.