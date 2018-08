Deel dit artikel:











Gewonde op N381 bij Appelscha: weg afgesloten Vrachtwagen en auto botsen op N381 (foto: Persbureau Meter)

APPELSCHA - Op de N381 bij Appelscha zijn vanochtend een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Een persoon raakte daarbij gewond.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden rond half tien opgeroepen voor het ongeluk. De N381 van Drachten richting Beilen en andersom is bij Appelscha afgesloten voor het verkeer.



Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.