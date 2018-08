Stelling: Krom fruit maakt mij niet uit

ASSEN - Het droge en hete weer heeft ervoor gezorgd dat veel groente en fruit bij telers misvormd is. Kromme komkommers en prei, te kleine pruimen, appels en peren en ingedeukte paprika's.

Normaal komen die 'mislukkelingen' niet in de supermarkt terecht. Ze voldoen niet aan de kwaliteitseisen die de grootgrutters stellen. Zo'n 10 procent van alle groente en fruit wordt weggegooid. Terwijl de smaak goed is.Vanwege de bijzondere weersomstandigheden en om telers tegemoet te komen, hebben sommige supermarkten nu besloten toch misvormde groente en fruit in de schappen te leggen. Tijdelijk, want zodra de situatie normaal is, wordt weer alleen perfect gevormde groente en fruit verkocht.Vind jij het een goede zaak dat supermarkten hoge eisen stellen aan de vorm en afmetingen van groente en fruit? Of maakt je dat niks uit en koop je net zo lief een kromme komkommer?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe De vorige stelling was: Ik ben trots op mijn voornaam. Bijna 90 procent was het met die stelling eens. In totaal brachten 2.330 mensen een stem uit.