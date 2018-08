An de kuier: de favoriete route van boswachter Martijn Harms

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag de favoriete route van Martijn Harms, boswachter bij Staatsbosbeheer.

Op pad in de Drentse natuur.

De wandeling van vandaag gaat door het oude landschap van de Hondsrug, geniet van het uitzicht bij het Hemelriek en de loop langs het meanderende Anderse Diep en loop over de vroegere stuifduinen. Dit zegt boswachter Martijn Harms erover."Tijdens een wandeling door het oude landschap van de Hondsrug is het soms net alsof je naar een schilderij kijkt. Wandel tussen de oude dennen, over vroegere stuifduinen en de keienwegen en ontdek de diverse spechtensoorten in het bos.Aangekomen bij het beekdal zie je een mooi stuk oud natuur. Hier meandert de Anderse Diep zoals het vroeger ook deed en kijk je uit op de houtwallen van dikke, kromme en grillige eiken. Ze zijn meer dan 150 jaar oud en dat kun je zien. Voor mij één van de hoogtepunten.Ook de oude Hemelriek is een stop waard. Midden op het ven zit een klein eiland waar veenbes en veenmos groeit. In het voorjaar vind je genoeg padden, kikkers en salamanders op je pad. Het is de mooiste jaargetijde hier. Alle kruiden staan in bloei en je hebt de grootste kans op een ontmoeting met een ree."