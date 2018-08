Deel dit artikel:











Fiscus kan boeren uitstel gunnen om droogte [update] Boeren en tuinders mogen hun belastingen later betalen vanwege de droogte (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

ASSEN - Boeren en tuinders die deze zomer zijn getroffen door de aanhoudende droogte mogen mogelijk hun belastingen later betalen.

Volgens brancheorganisatie LTO Nederland kunnen agrariërs uitstel aanvragen bij de fiscus als ze in staat zijn aan te tonen dat ze door de droogte krap bij kas zitten.



Voorwaarden

Het ministerie van Financiën laat weten dat het gaat om al langer bestaand beleid. Daarbij moet nog steeds in ieder individueel geval worden aangetoond dat de droogte er de oorzaak van is dat er niet betaald kan worden. Pas als aan een aantal voorwaarden is voldaan komt een ondernemer in aanmerking voor uitstel bij de Belastingdienst. Er is dus geen sprake van een maatregel waarbij de droogte voor alle boeren is aangemerkt als een bijzondere omstandigheid.



Record

Deze zomer geldt als de droogste in decennia. Het neerslagtekort, oftewel het verschil tussen verdamping en neerslag tussen april en september, beweegt zich dan ook in rap tempo richting het droogterecord in 1976. Voor veel boeren loopt dit uit op een financiële ramp, bijvoorbeeld als de opbrengst van hun oogst minder is dan de kosten die ze moeten maken.