Laatste struikelstenen in Assen worden in 2020 gelegd Laatste struikelstenen in Assen in 2020 (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

ASSEN - De Stichting Struikelstenen Assen zal de laatste stenen leggen in 2020. Dat heeft de stichting bekend gemaakt. Struikelstenen worden gelegd bij adressen waar slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog woonden.

De stenen worden gelegd voor omgekomen Joodse Assenaren en omgekomen verzetsstrijders uit Assen.



"In totaal leggen we in Assen zo'n 425 stenen", zegt Michiel Gerding van de stichting. "Er moeten nog ongeveer 140 worden gelegd. De eerste 40 doen we dit najaar, in 2019 nog 37 en in 2020 leggen we de laatste 65 stenen. En dan is het project klaar."



"De stad is erg veranderd. Het is dus een geweldig gepuzzel om uit te zoeken waar die woonadressen zich nu bevinden", aldus Gerding. "Soms zijn ze compleet verdwenen. Dus we moeten veel moeite doen om de juiste plek te vinden om die stenen te leggen. We krijgen gelukkig veel hulp van de gemeente, die heeft oude kaarten waar we gebruik van kunnen maken."



De laatste stenen worden gelegd in de Rolderstraat vertelt Gerding. "Daar woonden in de oorlog veel Joden, dat was de Joodse straat van Assen voor de oorlog."