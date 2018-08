Deel dit artikel:











An de kuier: struinen over het Bijvoetpad en op zoek naar hunebedden Neem tijdens de tocht van vandaag een kijkje in het Hunebedcentrum (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Marketing Drenthe over het Bijvoetpad, een route over de Hondsrug.

Waar: de Hondsrug

Vertrekpunt: Hunebedcentrum in Borger

Afstand: 13,5 kilometer

Route: klik hier



Het Bijvoetpad is een route over de Hondsrug. Onderweg zie je niet alleen hunebedden, maar ook bossen, akkers en weides, zand en heide.



De route begint en eindigt bij het Hunebedcentrum, waar je alles leert over de bouwwerken die kenmerkend zijn voor het Drentse landschap. Vervolgens kom je er op je route verschillende tegen.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur. Het Bijvoetpad is een route over de Hondsrug. Onderweg zie je niet alleen hunebedden, maar ook bossen, akkers en weides, zand en heide.De route begint en eindigt bij het Hunebedcentrum, waar je alles leert over de bouwwerken die kenmerkend zijn voor het Drentse landschap. Vervolgens kom je er op je route verschillende tegen.