De Elfstedentocht zwemmen in drie dagen: 'Absoluut gekkenwerk'

ASSEN - Komende zaterdag springt Maarten van der Weijden het water in voor de Elfstedentocht. Inderdaad: tweehonderd kilometer zwemmen. Nog eens 1700 mensen zwemmen met hem mee, zo ook Raymond Reinders uit Assen.

Bij zwemmer Maarten van der Weijden werd in 2001 acute lymfatische leukemie geconstateerd. Na vier jaar werd hij genezen verklaard. Inmiddels heeft hij zijn eigen Maarten van der Weijden Foundation, waarmee hij geld ophaalt voor onderzoek naar kanker.



Tien jaar geleden won Van der Weijden, bij de Olympische Spelen van Beijing in 2008, goud op de 10 kilometer openwaterzwemmen. In datzelfde jaar werd hij ook wereldkampioen op de 25 kilometer in openwater.



Naast de Elfstedentocht, die komend weekend op het programma staat, zwom Van der Weijden vaker bizarre tochten. Zo zwom hij vorig jaar twee keer in een dag Het Kanaal over tussen Engeland en Frankrijk.

Reinders gaat het water in bij Sneek. Dan zwemt 'ie twee kilometer op met de Olympisch Kampioen.De bijna 1700 deelnemers hebben allemaal geld opgehaald voor het goede doel: de Maarten van der Weijden Foundation. Het geld wordt besteed aan onderzoek naar kanker. Assenaar Reinders haalde bijna 2000 euro binnen. In totaal staat de teller van de actie inmiddels ruim boven de 700.000 euro.Reinders doet mee aan de zwemtocht, omdat hij afgelopen jaar van dichtbij heeft meegemaakt hoe het is om een dierbare aan kanker te verliezen. "Onze beste vrienden hebben hun zoontje verloren aan kanker. Dat hakt er behoorlijk in. Zeker voor hun, maar ook voor de hele omgeving. Toen zag ik deze actie voorbijkomen. Ik ben niet zo'n fietser, dus de Alpe d'Huez opfietsen is niets voor mij. Zwemmen ligt mij wel, toen dacht ik: dit ga ik gewoon doen."Trainen voor de tocht deed Reinders de afgelopen weken in het zwembad van De Bonte Wever in Assen. De laatste tijd is 'ie ook steeds vaker te vinden in de Baggelhuizerplas. Toen het zo heet was, lag de temperatuur van het water rond de 25 graden. Maar inmiddels is dat gedaald naar een graad of 20. "Dat kost een stuk meer energie, heb ik gemerkt. Maar het is voor een goed doel. Als ik echt niet meer kan, dan zal ik denken aan voor wie ik het doe. Dan zwem ik het gewoon op karakter."Reinders heeft veel respect voor de actie van Van der Weijden. "Ik vind het knap dat 'ie het doet. Maar het is in drie dagen absoluut gekkenwerk. Het is als een militaire operatie, alles is minutieus voorbereid. Hij heeft goede begeleiding. Mensen houden 'm in de gaten, volgens mij heeft 'ie ook sensoren opgeplakt. Maar dan nog, tweehonderd kilometer in drie dagen en nachten, dat is pittig. Ik denk wel dat 'ie het gaat halen, maar het wordt lastig."Zaterdagochtend, dan gaat Maarten van der Weijden het water in voor zijn tweehonderd kilometer. Als het allemaal meezit, tikt hij maandagavond rond de klok van 19.00 uur de finish aan in Leeuwarden.