Schaapherder overleeft massale aanval van wespen op Dwingelderveld De traumaheli op het Dwingelderveld (foto: Twitter/Albertje Lensen)

RUINEN - Schaapherder Annelies van Nieukerken beleefde hachelijke momenten afgelopen zondag op de hei van het Dwingelderveld. Ze was onderweg met de schaapskudde van Ruinen toen een van de schapen vermoedelijk in een wespennest stapte.

"De boze wespen zijn massaal achter mij aangegaan", vertelt Van Nieukerken. "Ze zaten echt overal. Er zaten zeker honderd op mij. Ze zaten in mijn haren, in mijn nek, op mijn armen. De laatste wespen zijn pas in het ziekenhuis uit mijn kleren gehaald."



Van Nieukerken was alleen met de schapen in het veld. "Je rent voor je leven. Het enige wat ik kon bedenken was zo snel mogelijk in de buurt van de schaapskooi komen. Daar waren mensen en die hebben de hulpdiensten ingeschakeld."



'Rennen voor je leven'

"De eerste steken voel je, daarna voel je niks meer. Het enige waar ik mee bezig was, was voor mijn leven rennen en de wespen uit mijn haren en armen weg te krijgen. Je voelt niks meer, je hoort alleen het gezoem", zegt ze.



Er kwamen twee politieauto's, een ambulance en ook de traumahelikopter. "Je realiseert je het op dat moment niet, maar het is een levensgevaarlijke situatie. Als je allergisch bent voor wespensteken mag je blij zijn dat je het overleefd hebt. Gelukkig bleek ik niet allergisch te zijn", aldus Van Nieukerken.



'Ik ben extra voorzichtig'

Van Nieukerken werd ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. "Daar hebben ze me in de gaten gehouden. Ik kreeg wel medicijnen tegen de zwellingen en de jeuk. Toen het een uur lang stabiel was, mocht ik naar huis. Het gaat goed, ik ben nu weer met de schapen in het veld. Mijn nek en mijn armen zijn nog steeds dik, maar niet meer zo dik als het is geweest. Ik ben nu wel extra voorzichtig."