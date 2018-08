Deel dit artikel:











Op fietse: de Blinkerd en het Oude Diep Vandaag volgen we het Oude Diep (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we met Stichting het Drentse Landschap langs het Oude Diep.

Waar: Wijster

Vertrekpunt: Parkeerplaats bij de kiosk aan het VAM-kanaal

Afstand: 40 kilometer

Route: klik hier



Als je het Oude Diep volgt kom je langs die terreinen van Stichting het Drents Landschap. Het zeer natte heideveld op de Boerenveensche Plassen, het stuk bos Kremboong en Landgoed Vossenberg.



De afgelopen jaren heeft Stichting het Drents Landschap op Landgoed Vossenberg stapsgewijs de natuurwaarden versterkt, waardoor een afwisselend natuurgebied is ontstaan.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur. Als je het Oude Diep volgt kom je langs die terreinen van Stichting het Drents Landschap. Het zeer natte heideveld op de Boerenveensche Plassen, het stuk bos Kremboong en Landgoed Vossenberg.De afgelopen jaren heeft Stichting het Drents Landschap op Landgoed Vossenberg stapsgewijs de natuurwaarden versterkt, waardoor een afwisselend natuurgebied is ontstaan.