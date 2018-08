Celstraf voor huiselijk geweld en doodsbedreigingen

ASSEN - Een 37-jarige man uit Assen moet de cel in voor het mishandelen en bedreigen van zijn vrouw en bedreiging van een politieagent. De rechtbank in Assen heeft hem veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf.

Omdat hij op dat moment voorwaardelijk vrij was, moet hij nu ook nog vijf maanden van een oude straf gaan uitzitten. In totaal verdwijnt hij dus 6,5 maand achter de tralies. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.Het huiselijk geweld vond in maart plaats in het huis van de vrouw in Assen. Daar was de Assenaar een half jaar eerder bij ingetrokken, nadat het stel was getrouwd. Hij was toen nog niet zo lang vrij na een veroordeling tot vijftien jaar cel voor doodslag in het zuiden van Nederland.Sinds de twee samenwoonden, hoorden de buren regelmatig lawaai en geschreeuw uit hun appartement. Op 18 maart belde de vrouw overstuur de politie en vertelde ze dat haar man haar had mishandeld.De rechtbank vindt bewezen dat de Assenaar zijn vrouw heeft geschopt en geslagen en heeft gedreigd haar en haar kinderen te vermoorden. Toen politieagenten hem wilden aanhouden, werd de man opnieuw agressief en bedreigde hij een van hen met de dood.Zijn vrouw, die inmiddels de echtscheiding heeft aangevraagd, heeft ook verklaard dat ze al eerder door de man is mishandeld. Daarvan sprak de rechtbank hem vrij wegens gebrek aan bewijs.