An de kuier: terug naar de achttiende eeuw op landgoed Mensinge Neem tijdens de wandeling van vandaag een kijkje in havezate Mensinge (foto: Ronald Oostingh/RTV Drenthe)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Stichting het Drentse Landschap door Mensinge en Lieveren.

Waar: Roden

Vertrekpunt: parkeerplaats in Roden aan de Mensingheweg.

Afstand: 8 kilometer

Route: klik hier



Landgoed Mensinge is een bos vol met dikke bomen, zoals oude eiken, beuken en hulsstruiken. De wandeling begint langs de slotgracht van de havezate Mensinge. De havezate staat er al eeuwen. Van binnen ziet de havezate er nog steeds uit als een woning uit de achttiende eeuw.



Vanaf de havezate gaat de wandeling verder het Mensingebos in en langs het Lieversche Diep. De beek ontspringt bij het Fochteloërveen en eindigt op de Drents-Groninger grens in het Peizerdiep.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.