Eis: 2,5 jaar cel voor inbraken, kindermishandeling en drugshandel

ASSEN - Tegen een 54-jarige Assenaar heeft het Openbaar Ministerie vandaag tweeënhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist. Daarna moet hij reclasseringstoezicht, woonbegeleiding en een drugsverbod krijgen, vindt de officier van justitie.

De man, die al talloze keren is veroordeeld, wordt verdacht twee woninginbraken in Assen, mishandeling van twee van zijn kinderen, bedreiging van een agent en handelen in harddrugs in zijn woonplaats.



Terugval

Hij zit sinds eind april vast. Toen werd hij opgepakt voor twee inbraken eerder die maand. Die bekende hij in de rechtszaal. De drank- en drugsverslaafde Assenaar had naar eigen zeggen een terugval, omdat hij opeens geen methadon meer kon krijgen. Om drugs te kunnen kopen, pleegde hij inbraken. De buit verkocht hij of ruilde hij voor harddrugs.



Uit een huis aan de Oosterparallelweg nam hij tassen met kleding, elektronica, een horloge en een leeg krat bier mee. Het statiegeld, waar hij op uit was, wilde hij gebruiken om eten te kopen.



Familiefoto's

Toen de bewoner alarm kreeg en naar huis ging, was de inbreker al weg. Op camerabeelden herkende de politie de draaideurcrimineel. Agenten vonden op zijn kamer in de stad spullen van nog een andere inbraak. Daar zat een usb-stick tussen met familiefoto’s. Die bleek, samen met een hoop gereedschap, te zijn gestolen uit een huis aan de Anreperstraat.



"Ik ben door het huis gestruind op zoek naar spullen van waarde en heb die in tassen gedaan", legde de man uit. Hij noemde zichzelf een hufter. De officier van justitie vindt dat hij ruim 1.100 euro schadevergoeding aan de slachtoffers moet betalen



Getrokken wapen

De officier verdenkt hem ook van het mishandelen van zijn zoon en dochter en bedreiging van een agent in juni 2016. Dat ontkent de Assenaar stellig. Uit angst wilden de kinderen en zijn ex-vrouw geen aangifte doen, bleek tijdens de rechtszaak. Zijn zoon had wel zelf de politie gebeld, omdat de man zo door het lint ging. Een van de agenten bedreigde hij bij zijn arrestatie zo ernstig, dat die zijn dienstwapen trok. Op dat moment gaf de Assenaar zich over.



Het dealen van harddrugs vanuit zijn kamer in Assen-Oost van oktober vorig jaar tot februari dit jaar, ontkent de man ook. Volgens de officier kochten junks drugs bij hem via een raam aan de zijkant van zijn kamer. De politie heeft meerdere keren in de buurt gepost en zag het gebeuren. Meerdere junks verklaarden dat ze al een paar maanden drugs bij hem kochten.



Op 28 augustus doet de rechtbank uitspraak.