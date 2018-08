Leraar (40) legt zich neer bij straf voor misbruik leerlinge (13)

ASSEN - De docent die veroordeeld is voor misbruik van een 13-jarige leerlinge op vmbo-school Terra in Assen legt zich toch neer bij zijn straf. De 40-jarige Groninger werd begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan tien voorwaardelijk.

De man moet zich ook laten behandelen voor meerdere stoornissen en mag vijf jaar lang niet werken als docent.Een woordvoerder van het gerechtshof in Leeuwarden bevestigt dat de man zijn hoger beroep heeft ingetrokken. Waarom hij dat doet is niet bekend. De advocaat van de leraar ging na de uitspraak van de rechtbank in Assen in hoger beroep, zij wil nu geen toelichting geven.De 40-jarige Groninger was de mentor van het meisje. Zij kwam vaak bij hem om te praten, omdat ze problemen had op school. Uiteindelijk haalde hij haar over om met hem af te spreken bij een bosje in Assen. Daar pleegde hij seksuele handelingen met haar. Het misbruik vond ook plaats op school. De leraar haalde het meisje ook over om zichzelf te filmen, terwijl ze seksuele handelingen met zichzelf verrichtte.