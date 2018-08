Rechtbank: Oplichter hoeft geen straf meer

HOOGHALEN - Een man die na zes jaar voor de rechter moest verschijnen voor onder meer oplichting vanuit Hooghalen, krijgt van de rechtbank geen straf meer. De rechtbank vindt oplichting, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie wel bewezen, maar verklaarde hem schuldig zonder straf.

De 43-jarige man uit het Friese Haskerhorne maakte deel uit van een criminele bende die vanuit een pand in Hooghalen eind 2011 tot begin 2012 bedrijven oplichtte. Het ging met name om bouwbedrijven. De criminelen bestelden op naam van een fictief bedrijf voor duizenden euro’s aan spullen, maar betaalden nooit. Zelf verkochten ze de goederen door, waardoor ze er geld aan verdienden.Van vijf gevallen van oplichting, waarvan de Fries werd verdacht, vindt de rechtbank dat drie te bewijzen zijn. De man heeft zijn betrokkenheid bij de bende ook bekend, maar stelt dat de anderen zijn rol groter hebben gemaakt dan die was. Ze zetten hem neer als de rechterhand van de leider, een voormalige inwoner van Assen. De Fries ontkende dat hij dat was.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 180 uur werkstraf tegen hem. Dat de man pas na zes jaar moest voorkomen, kwam volgens de officier van justitie waarschijnlijk doordat zijn dossier op een verkeerde stapel was beland bij het OM.De andere vier oplichters zijn eind 2012 al veroordeeld tot cel- en werkstraffen. De officier gaf toe dat het OM fout was geweest, maar vond wel dat de man nog straf verdiende. De rechtbank vindt het daar te laat voor. Dat komt ook doordat de man inmiddels ziek geworden is. Hij heeft een oogziekte gekregen, waardoor hij bijna blind is en lijdt aan kanker.