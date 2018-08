'D-day-Dakota' vervolgt vlucht naar Zweden

EELDE - De DC3 die op 13 juli met motorpech op Groningen Airport Eelde belandde is weer vertrokken richting Zweden.

Vorige maand moest de Dakota voor een tankbeurt stoppen in Eelde. Toen het vliegtuig weer wilde opstarten, was er geen oliedruk meer.Door de technische problemen was verder vliegen niet meer mogelijk. Er was een nieuwe gereviseerde motor nodig. Na de nodige werkzaamheden vloog het toestel vanmiddag naar eindbestemming Zweden.In 1943 werd het toestel gebouwd in de Verenigde Staten. De Dakota deed mee aan de geallieerde landingen tijdens D-day op 6 juni 1944. Na de oorlog werd het toestel omgebouwd voor de burgerluchtvaart. Vrijwilligers van Flygande Veteraner uit Zweden houden het toestel in de lucht.