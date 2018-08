Deel dit artikel:











Bondscoach dressuurruiters Alex van Silfhout gaat in Exloo voor het hoogst haalbare

PAARDENSPORT - Bondscoach Alex van Silfhout is optimistisch over de kansen voor het Nederlandse dressuurteam onder de 25. De vier amazones in het team komen vandaag in actie op het Europees kampioenschap bij het Hippisch Centrum Exloo. "We gaan voor het hoogst haalbare, goud dus", zegt Van Silfhout zelfverzekerd.

Geschreven door Steven Stegen

Het EK voor dressuurruiters onder de 25 is betrekkelijk nieuw. In 2016 was het eerste EK in het Duitse Hagen, vorig jaar volgde het Oostenrijkse Lamprechtshausen. Exloo organiseert tot en met vrijdag de eerste titelstrijd voor deze leeftijdscategorie in Nederland. Exloo kreeg de organisatie pas recent toegewezen, nadat Roosendaal moest afhaken.



Doorgroeien

Volgens Van Silfhout is het goed dat er een speciaal EK is gekomen voor deelnemers onder de 25. "Het was toch best een flinke overgang van de Young Riders naar de senioren. Nu kunnen de jonge Anky's en Adelinde's in alle rust doorgroeien." Vorig jaar haalde het Nederlandse team zilver, dit keer hoopt de bondscoach op nog meer. "Goud is zeker realistisch, maar je bent afhankelijk van de vorm van de dag en of je teamleden in de flow komen. Afgelopen weekend hebben ze nog een gezamenlijke training gehad en dat zag er goed uit."



De landenwedstrijd, met acht deelnemende landen, begint woensdag om 15.45 en duurt tot in de avond. Voor Nederland verschijnen Carlijn Huberts (Beers), Denise Nekeman (Hasselt), Jeanine Nieuwenhuis (Serooskerke) en Maxime van der Vlist (Baarle Nassau) in de dressuurbaan. Donderdag volgt de strijd om de individuele medailles in de Grand Prix en vrijdag strijden de beste 18 combinaties om het goud in de kür op muziek.



Het EK begon dinsdag met een uitgebreide veterinaire inspectie, waarbij een team van dierenartsen de deelnemende paarden keurde. Op één paard na werden alle paarden fit bevonden.