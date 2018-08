Deel dit artikel:











Hoe ben je een echte FC Emmen-supporter? De familie Moes uit Emmen op een camping in Twente (foto: RTV Drenthe)

REUTE/EMMEN - Na het succes van FC Emmen afgelopen zondag kunnen supporters niet wachten op de eerste thuiswedstrijd. Maar hoe zorg je ervoor dat je een goede supporter bent? De familie Moes uit Emmen legt het uit.

Geschreven door Josien Feitsma

"Je moet er gewoon bij zijn", dat is de eerste tip vader van voetbalfamilie Ronald Moes. "Trek je shirt aan, doe je sjaal om en ga feesten. De liedjes leer je in het stadion wel."



Op de camping in Twente

"Maar de liedjes 'Ga staan als je voor Emmen bent', 'Wij zijn Emmen, FC Emmen', 'Rood-Wit, Rood-Wit aan de bal' moet je wel kennen", vult zoon Collin aan.



De tent van de familie Moes op de camping in Twente springt er uit. Sjaals, vlaggen en shirt hangen in de lucht en ook speciale FC Emmen-armbandjes worden door de moeder des huizes geknoopt. Het enthousiasme werkt aanstekelijk.



Ballenjongen Collin

Zoon Collin heeft het liefst de hele dag de vlag van FC Emmen als cape om zich heen hangen. Voor hem is de thuiswedstrijd van aankomende zondag dan ook extra bijzonder. Hij is ballenjongen bij de club. "​Je zit gewoon op het veld, je kan alles goed zien en je mag heel veel extra dingen. Bij een corner ga ik wel eens dichterbij zitten zodat ik de spelers goed kan zien."



Collin denkt wel dat nu FC Emmen in de eredivisie speelt, er het een en ander gaat veranderen. "Het niveau wordt hoger, ze zullen vaker tegendoelpunten krijgen, het spel wordt ruiger, als ze dan de bal hoog wegschoppen dan moet ik goed kijken waar die terechtkomt." Maar het feestje wordt er waarschijnlijk niet minder om. "Er is een goede sfeer. Ik sta in het vak voor de Brigata Fanatico, als er dan gescoord wordt gaan ze helemaal met bier gooien."