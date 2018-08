Stille tocht door UMCG voor betere cao

GRONINGEN - Tussen de 600 en 700 personeelsleden van het UMCG liepen vandaag een stille tocht door het ziekenhuis. Ze voerden actie voor een betere cao.

Na afloop van de tocht overhandigde het personeel een cadeau aan Jos Aartsen, de voorzitter van het raad van bestuur. "Een gouden stethoscoop", zegt Harma Schrage, van vakbond FNV. "Zo kan hij goed naar zijn werknemers luisteren, en weet hij wat zij in de cao willen laten opnemen."De onderhandelingen liggen sinds mei stil, waarna de vakbond met een ultimatum kwam. De leden wil een loonsverhoging van 3,5 procent, een lagere werkdruk en een generatieregeling voor het oudere personeel, omdat ze vinden dat het werk nu niet is vol te houden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. De cao telt alleen voor umc-ziekenhuizen.Schrage is blij met de opkomst van de actie vandaag. "Dat betekent dat de personeelsleden graag serieus willen worden genomen." Patiënten hebben niet te lijden gehad onder de actie, zegt ze. "De werkzaamheden gingen gewoon door."Als de leden geen gehoor vinden, beramen ze een volgende actie voor. "Dan starten we een stiptheidsactie. Dat betekent dat je binnen een aantal afdelingen werkt tot je dienst erop zit, tenzij er acute zorg gegeven moet worden. Maar als iets kan worden uitgesteld, dan zal dat gebeuren. In de pauze gaat de pieper niet mee en er is geen overwerk. Dat raakt de patiëntenzorg", zegt Schrage. "Maar de acties worden altijd zorgvuldig uitgevoerd, dat spreekt voor zich."