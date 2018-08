Deel dit artikel:











Auto vliegt in brand op A28 bij Tynaarlo De auto vloog door nog onbekende oorzaak in brand (foto: Van Oost Media)

TYNAARLO - Op de A28 bij Tynaarlo is een auto in brand gevlogen. Niemand raakte daarbij gewond.

De brandweer is aanwezig om de brand te blussen. Op de snelweg richting Groningen ontstaat een file.



Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.