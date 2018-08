Gezin uit Assen ontsnapt aan drama: 'We hebben het echt over minuten'

ASSEN - Summer Koster uit Assen en haar gezin hebben het gevoel dat ze in een gekke film zijn beland. Vanmiddag reden ze in de Italiaanse stad Genua over een enorme brug, die ineens instortte.

Wij reden daar ook en nu is de brug weg Summer Koster

Een groot deel van de enorme brug die een dal met het riviertje de Polcevera, woonwijken en industrieterreinen overspande, stortte kort voor het middaguur in.



Een van de drie pylonen van gewapend beton zakte ineen en circa 200 meter autosnelweg stortte naar beneden. De meeste slachtoffers zaten in de naar schatting 35 auto's of trucks die naar beneden stortten.



Ooggetuigen meldden dat de bliksem insloeg in de hoge betonnen pyloon die instortte. Anderen wijzen op problemen met de constructie die al opdoemden kort na de opening van de brug in 1967.

Zeker dertig mensen zijn bij het drama om het leven gekomen. Het had weinig gescheeld, of zij waren ook met hun auto naar beneden gestort. "Qua tijdsbestek hebben we het hier over minuten", reageert ze vanuit Italië. "We voelden getril, maar we dachten dat het onweer was."De familie met drie kinderen reed gewoon door, maar even verderop begon de hectiek. "Overal politie, ambulances, brandweer en allerlei andere wagens. We bleven doorrijden, we dachten dat de bliksem verderop was ingeslagen."Koster, die in Assen raadslid is voor GroenLinks, had nog niets door. "Maar op een gegeven moment zei ik tegen mijn man: 'Zet NU.nl eens aan, weet jij veel.' Op dat moment kwam het pushbericht binnen met het nieuws." Ze beseften dat ze door het oog van de naald waren gekropen. "Wij reden daar ook en nu is de brug weg."Het nieuws moest nog wel even bij ze landen. Koster probeerde de rest van de dag zo normaal mogelijk te laten verlopen. "We hebben drie jonge kinderen, dus je gaat gewoon 'door'. In het centrum bleven we even staan. Daar zagen we allemaal auto's met sirenes rijden en zagen we de beelden op televisie", vertelt ze. "Toen beseften we het echt.""Je wil de kinderen niet bang maken", vervolgt ze. "Dus we zochten gewoon een koffietentje op. M'n man en ik praatten in codetaal over wat er gebeurd is en we hebben de familie laten weten dat alles oké is."