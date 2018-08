Deel dit artikel:











Assense helpt internaat voor poliokinderen in Tadzjikistan Anna-Rixt Meekma met kinderen uit het internaat (foto: Stichting Stype) Opknappen van het internaat (foto: Stichting Stype)

ASSEN - Anna-Rixt Meekma uit Assen vertrekt vandaag naar het dorp Hassor in Tadzjikistan. Ze gaat voor stichting Stype met een groep een nieuw wasgebouw afbouwen bij een internaat voor kinderen met polio.

Het is de vijfde keer dat Meekma meegaat en het is de laatste keer dat de stichting naar deze plek gaat. "We zijn in 2007 voor het eerst naar het internaat geweest om het gebouw helemaal op te knappen", zegt Meekma. "De overheid heeft dat inmiddels overgenomen, maar die doet niets aan het washok."



Ruïne

"De kinderen dragen kleding die wij iedere keer meenemen en slapen op beddengoed, en dat moet natuurlijk ook gewassen worden. Het washok dat bij het internaat stond was een ruïne. Het internaat heeft ons daarom gevraagd of wij een nieuw hok willen bouwen. Zodat het beddengoed weer gewassen kan worden."



"Ik vind het mooi om de lachjes van de kinderen terug te zien. De kinderen krijgen goede bedden, hebben een goede wc, ze kunnen douchen. De kinderen worden daar zo blij van."