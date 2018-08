Deel dit artikel:











Meppel gaat minibos aanplanten Meppel krijgt een minibos (foto: Pixabay)

MEPPEL - Meppel gaat in samenwerking met natuureducatiefonds IVN een zogeheten 'tiny forest' aanleggen. Dat is een dichtbegroeid minibos ter grootte van een tennisbaan.

In het minibos worden meer dan veertig inheemse bomen en struiken geplant, zoals wilgen, berken, eiken, hazelaars en lijsterbessen.



Gezonde en hechte buurt

Volgens IVN is door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. "Een minibos in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar", aldus het IVN.



Bovendien kan een minibos volgens IVN helpen om wateroverlast te voorkomen op zomerse dagen met hoosbuien. Zo drinkt een volwassen beuk 500 liter water per dag.



Behalve in Meppel komt er in elf andere gemeenten in Nederland een minibos te staan. In totaal hadden zich 55 gemeenten bij IVN aangemeld voor een minibos.