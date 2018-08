Politie stopt criminele geldstroom van Assenaren

Deel dit artikel:











De politie vond 80.000 euro in een auto (Foto: Politie) Het geld werd verstopt in een verborgen ruimte (Foto: Politie)

ASSEN - De politie heeft met de aanhouding van drie Assenaren het witwassen van crimineel geld een halt toegeroepen. De mannen verdienden geld met drugshandel in Duitsland en zetten de winst om in cryptomunten.

Een 31-jarige Assenaar wordt door de politie als hoofdverdachte gezien. De politie vond ruim 80.000 euro in een professioneel verborgen ruimte in de auto waarin de verdachte bij zijn aanhouding reed. "We maken hiermee duidelijk dat misdaad dus niet loont", zegt teamchef Anko Lange van de politie Noord-Drenthe.



Onderzoek

De politie startte eind 2017 een onderzoek na 'diverse signalen' dat de hoofdverdachte mogelijk handelde in verdovende middelen en het geld witwaste dat hij daarmee verdiende. De tips kwamen onder meer binnen via Meld Misdaad Anoniem.



De Assenaar zou regelmatig naar Duitsland rijden om daar contant geld op te halen. Dat was verdiend met de handel in drugs. De opbrengst zou onder meer worden geïnvesteerd in cryptomunten; een digitale munteenheid die niet onder toezicht staat van overheden.



Eigenaar autozaak

De 31-jarige man reed als eigenaar van een autozaak voor luxere auto’s rond in dure wagens. De politie kwam erachter dat het bedrijf al tijden helemaal geen auto's in voorraad had.



In de maanden die volgden, kreeg het onderzoeksteam samen met de Duitse politie steeds meer zicht op de hoofdverdachte. Hij bleek niet alleen te handelen. want ook twee andere Assenaren van 26 en 31 jaar reden naar Duitsland om contant geld op te halen. De ritten vonden bijna wekelijks plaats.



"Dit onderzoek is zeer waardevol als het gaat om ondermijning. Het gaat om de verwevenheid van de onder- en de bovenwereld, waarin illegale inkomsten worden omgezet in legale praktijken. Dat willen we graag verstoren. Er zijn jonge mensen die deze verdachte in dure auto's zien rondrijden en denken dat een carrière in de criminaliteit lucratief is. Dat is het dus niet", zegt Lange.



Aanhouding

De hoofdverdachte werd eind mei samen met de 26-jarige medeverdachte aangehouden op een afrit van rijksweg A28 bij Assen. De mannen kwamen terug uit Duitsland. In hun auto werd een verborgen ruimte aangetroffen met daarin een geldbedrag van ruim 80.000 euro. De auto en het geld werden in beslag genomen.



De twee mannen werden enkele dagen verhoord op het politiebureau, maar mochten na drie dagen naar huis. De woning en het bedrijfspand van de hoofdverdachte zijn na de aanhouding doorzocht. De politie vond daarbij meerdere aanwijzingen voor het witwassen van drugswinsten.



200.000 euro aan cryptomunten

Digitale en financiële rechercheurs ontdekten dat de hoofdverdachte voor ruim twee ton aan cryptomunten in zijn bezit had. Het lukte het onderzoeksteam om het geld in beslag te nemen. Daarnaast werd beslag gelegd op nog vijf auto’s, waarvan er één mogelijk ook gebruikt is om geld mee te vervoeren. De auto's hebben vermoedelijk een gezamenlijke waarde van twee ton.



Geen onderzoek naar drugshandel

Ondanks dat het geld verdiend is met drugshandel, doet de politie daar geen onderzoek naar. "De drugshandel was de aanleiding om een onderzoek op te starten en je kiest dan voor een strategie", legt teamchef Lange uit.



"Onze strategie was het verstoren van de financiële lijn en dat is goed gelukt. We denken dat we hierdoor ook een forse slag toebrengen aan de drugshandel. Natuurlijk delen we de informatie die we hebben met meerdere overheidsinstanties en de collega's in Duitsland."



Derde aanhouding

De politie verrichtte gisteren opnieuw een arrestatie in het onderzoek. Een 31-jarige Assenaar wordt verdacht van betrokkenheid bij de criminele activiteiten van de eerder aangehouden mannen. Ook de hoofdverdachte werd deze week opnieuw gehoord. De drie verdachten zitten niet meer vast. De zaak is overgedragen aan het Openbaar Ministerie.