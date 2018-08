Deel dit artikel:











Stelling: Ik vind sporten leuk (Foto: Remko de Waal/ANP Kippa)

ASSEN - We bewegen in Nederland het meest van alle Europeanen. Tachtig procent van de Nederlanders doet elke week iets actiefs, zoals fietsen of zwemmen. In de rest van Europa doet minder dan de helft van de mensen dat wekelijks.





Nederlanders sporten en bewegen volgens het rapport vooral voor hun plezier, terwijl mensen het in de meeste andere landen als noodzakelijk kwaad zien om gezond te blijven. In ons land zijn bovendien veel voet- en fietspaden, waardoor mensen sneller geneigd zijn om bijvoorbeeld de fiets te pakken.



Stelling







Leste Ronde

Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op



Vorige stelling

We waren gisteren benieuwd of je het erg zou vinden om groenten en vruchten te eten die er niet perfect uit zien. Bijna niemand zou een kromme komkommer laten liggen: 98 procent maakt zich niet druk om het uiterlijk van groente en fruit.