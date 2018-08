Pasfoto met vergiet mag niet op rijbewijs, beslist Raad van State

DEN HAAG/EMMEN - Een vrouw uit Nijmegen mag geen pasfoto op haar rijbewijs met een vergiet op haar hoofd. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald.

De vrouw is lid van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster uit Emmen. Aanhangers van die kerk zien een vergiet als een religieus hoofddeksel.De vrouw spande een rechtszaak aan omdat de gemeente Nijmegen haar geen rijbewijs wilde leveren. Volgens de gemeente voldeed de pasfoto niet aan de wettelijke regels. De vrouw verloor de zaak en stapte daarop naar de Raad van State.De Raad van State stelt de gemeente Nijmegen nu in het gelijk. Volgens de Raad is het pastafarisme van de Kerk van het Vliegend Spaghetti Monster uit Emmen geen godsdienst.Het dragen van een vergiet door aanhangers van de kerk is dan ook geen godsdienstige uiting. Daarom hoeft er ook geen uitzondering te worden gemaakt op de regel dat voor rijbewijzen en paspoorten pasfoto's met een onbedekt hoofd nodig zijn, oordeelt de Raad.De aanhangers van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster noemen zichzelf Pastafarians. Zij stellen dat de wereld is geschapen door een onzichtbaar vliegend spaghettimonster. Teksten en gebruiken van het pastafarisme zijn parodieën op elementen van het christendom en rijk aan satirische woordspelingen.De oprichter van de stroming beschreef het vliegend spaghettimonster in zijn protest tegen het voornemen om op Amerikaanse scholen een schepping als gelijkwaardig alternatief voor de evolutietheorie te presenteren. Volgens de oprichter zou dan ook het pastafarisme moeten worden onderwezen.