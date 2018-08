Deel dit artikel:











Drenthe populaire vakantieprovincie in Nederland Drenthe is een populaire vakantiebestemming (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Drenthe is na Gelderland en Limburg de populairste vakantieprovincie van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van reisbrancheorganisatie ANVR.

Gelderland en Limburg staan op één en twee, met respectievelijk 310.000 en 264.000 vakanties. Drenthe volgt op de derde plaats met 250.000 vakanties.



"Het gaat om cijfers uit april en mei over voorgenomen vakanties", zegt Astrid Crum van Marketing Drenthe. "Toen is aan Nederlanders gevraagd 'waar zijn jullie van plan om naar toe te gaan?'. Toen was het al mooi weer en hadden mensen zoiets van 'we blijven misschien wel in Nederland'."



Dertien procent

"Uit cijfers van mei dit jaar zie je dat het aantal overnachtingen in heel Nederland is gestegen met 7,8 procent. Drenthe doet het nog beter met een stijging van 13 procent", vertelt Crum. "Het mooie weer zorgt er natuurlijk wel voor dat je ook met het buitenland kunt concurreren. En dat was de voorgaande jaren niet zo."



Buitenlandse markt

"Als je kijkt naar de afgelopen jaren zie je wel dat de binnenlandse markt een heel erg stagnerende markt is", zegt Crum. "De groei zit vooral in de buitenlandse markt. In Drenthe gaat het dan bijvoorbeeld om een groei van 22 procent in 2017, vergeleken met 2016, wat betreft het aantal buitenlanders dat naar onze provincie komt. Dat is waar we als Marketing Drenthe ook op inzetten."



De meeste Nederlanders die naar Drenthe komen, zijn afkomstig uit Noord- en Zuid-Holland. De buitenlandse gasten komen vooral uit Duitsland, België en Groot-Brittannië.