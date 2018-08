Deel dit artikel:











Dutch Animal Rescue uit Dalen gaat dode huisdieren ophalen Dutch Animal Rescue haalt de dieren vrijwillig op (Foto: Nick Schoenmaker/DAR)

DALEN - De dierenambulance van Dutch Animal Rescue (DAR) uit Dalen gaat naast gewonde dieren ook overleden huisdieren ophalen. Daarmee wil DAR voorkomen dat bijvoorbeeld dode katten een heel weekend op straat blijven liggen.

De ambulance gaat overleden huisdieren die door mensen worden gevonden ophalen in de gemeenten Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg.



'Area rijdt niet vaak genoeg'

Normaal gesproken is het opruimen van dode (huis)dieren in dat gebied een taak van afvalverwerker Area, maar die rijden volgens Trizin Hof van DAR niet zo vaak als zijzelf. "Zij rijden niet in het weekend en laat op de dag en soms blijven dieren daardoor lang liggen. Rijden er een paar auto's overheen, dan kun je ze gewoon niet meer herkennen", vertelt Hof.



De dierenliefhebber vindt het daarnaast ook niet kunnen dat een eigenaar zijn of haar huisdier uit een gemeentecontainer moet halen, want daarin belanden volgens Hof de huisdieren die door Area worden opgehaald. Hof: "Wij nemen ze mee en knappen ze ook weer op. Als bijvoorbeeld de ingewanden eruit liggen, dan doen we die er weer netjes in en we hechten de wond dicht."



Ambulance wil subsidie

DAR is op dit moment aan het overleggen met gemeenten over het krijgen van subsidie voor het ophalen van dode en gewonde dieren, net als andere dierenambulances. Hof: "We zijn nu nog volledig afhankelijk van giften en we hebben inmiddels acht ambulances rondrijden. En we rijden op ieder dier, zelfs op muizen achter de koelkast die niet weg kunnen."



Hof: "Eigenaren betalen wel drie tientjes om hun dier weer terug te krijgen, maar al met al kost ons werk duizenden euro's. Het zou mooi zijn als we dezelfde subsidie zouden krijgen als de rest."