Scooterrijdster valt en raakt gewond in Rolde De scooterrijdster ging onderuit op de Hoofdstraat (Foto: Van Oost Media)

ROLDE - Op de Hoofdstraat in Rolde is vanmiddag een scooterrijdster gewond geraakt. Ze is volgens ooggetuigen onderuit gegaan met haar scooter en hard in botsing gekomen met een paal langs de weg.

De vrouw werd een tijd lang door ambulancepersoneel verzorgd. Omstanders vertellen dat ze ernstig gewond is geraakt aan haar been. De ambulance heeft de vrouw naar het ziekenhuis gebracht.



Het is niet precies duidelijk waardoor de scooterrijdster gevallen is.