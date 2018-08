Verdachte van witwassen: Ik heb niks gedaan

ASSEN - "Ze proberen mij zwart te maken. Ik heb niks gedaan." Dat zegt de 31-jarige hoofdverdachte van een witwaszaak in Assen. De man werd eind mei aangehouden door de politie. In de zaak zijn nog twee andere mannen van 31 en 26 jaar verdachte.

De politie vond ruim 80.000 euro in een professioneel verborgen ruimte in de auto waarin de verdachte bij zijn aanhouding reed. "Dat geld had ik inderdaad bij mij, maar is niet afkomstig van drugshandel", legt hij uit. "Ik handel in auto's en wilde met dat geld een auto in Duitsland kopen. Omdat dat niet doorging heb ik het geld weer mee teruggenomen naar Nederland."Het geld zat goed verstopt in een verborgen ruimte in de auto. "Als ik bij de grens zou worden aangehouden, moet je dat allemaal gaan uitleggen. Dat kost je zo twee of drie uur, daar heb ik geen zin in. Dus heb ik het verstopt."De politie startte eind 2017 een onderzoek na 'diverse signalen' dat de hoofdverdachte mogelijk handelde in verdovende middelen en het geld witwaste dat hij daarmee verdiende. De tips kwamen onder meer binnen via Meld Misdaad Anoniem.De Assenaar zou regelmatig naar Duitsland rijden om daar contant geld op te halen. Dat was verdiend met de handel in drugs. De opbrengst zou onder meer worden geïnvesteerd in cryptomunten: een digitale munteenheid die niet onder toezicht staat van overheden.Ook de cryptomunten heeft de verdachte naar eigen zeggen op legale wijze verkregen. "Toen het vorig jaar zo'n rage was, heb ik van mijn eigen geld cryptomunten gekocht en daar heb ik inmiddels een ton mee verdiend."De advocaat van de verdachte kan nog niets over de zaak zeggen omdat hij nog geen stukken heeft gekregen van het Openbaar Ministerie.