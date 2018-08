Deel dit artikel:











Storing Schiphol beïnvloedt vliegveld Eelde niet In Eelde was niets te merken van de storing (Foto: Remko de Waal/ANP)

EELDE - De storing bij Luchtverkeersleiding Nederland heeft geen problemen veroorzaakt op Groningen Airport Eelde. Al het vliegverkeer verliep er normaal.

Groningen Eelde Airport stond wel paraat om uitwijkende vluchten op te vangen, aldus een woordvoerder.



Storing Luchtverkeersleiding

Het vliegverkeer van en naar Schiphol heeft vanmiddag ongeveer een uur platgelegen door een storing bij de Luchtverkeersleiding. De problemen daar zijn inmiddels weer voorbij.

Ook andere regionale vliegvelden hadden weinig tot geen last van de storing op Schiphol.



Op Rotterdam The Hague Airport kon één vlucht niet vertrekken. In Eindhoven hadden ze net als in Eelde geen last van de storing.