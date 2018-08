Toer de Loes met Bert Hadders: 'Zingen gaat gewoon het beste in dialect'

2E EXLOËRMOND - Deze week een Veenkoloniale aflevering van Toer de Loes met Bert Hadders in de kever! Hadders is geboren en getogen in 2e Exloërmond en zingt in het Veenkoloniaal-Drents. "Ik kan er veel meer in kwijt."

Dit nummer mogen ze wel draaien op mijn begrafenis Bert Hadders

Hadders verhuisde voor de studie naar Groningen. Maar hij vindt de muziek interessanter dan de studie. Hij speelt in verschillende bands tot hij in 2005 de Nozems tegenkomt met wie hij liedjes in het Gronings gaat maken."Veenkoloniaal-Drents moet ik zeggen, anders krijg ik ruzie met het Huus van de Taol", grapt Hadders. "Ik merkte dat ik veel makkelijker kon zingen in het Veenkoloniaal-Drents, wat toen nog gewoon Gronings was. Ik kon er veel meer in kwijt. En ik kon ineens over mijn eigen wereld, mijn eigen streek en over vroeger zingen. Dat gaat gewoon het beste in het dialect, omdat je de sfeer sneller te pakken hebt", legt de zanger uit.En hij is wel degelijk Drent. "Hier denken ze dat ik een Groninger ben, maar dat is niet zo."Hadders weet op jonge leeftijd al dat hij muzikant wil worden. Als hij in de plaatselijke kroeg de Kienstobbe grote bands als The Police en Herman Brood ziet optreden, weet hij het zeker en verruilt hij 'Twaide Mond' voor de stad Groningen. Hij breekt door met zijn Nozems, maar inmiddels zijn ze alweer een jaar uit elkaar."Dat is heel jammer, maar soms gaat het zo. Net als met verkering: de jeu gaat er na tien jaar wat af. Ik mis het af en toe wel. Het was een goed op elkaar ingespeeld geheel."Hadders bewaart nog steeds goede herinneringen aan de Kienstobbe. "Er kwamen bands met lang haar en ze speelden rock and roll. Ik kwam in contact met een ander soort mensen, beetje de freaks ook wel. Dat vond ik razend interessant", vertelt hij."Die popmuziek was voor ons zo belangrijk. In de jaren '70 kwamen er nieuwe geluiden. Dan weer lang haar. Dan weer vrouwenkleding of make-up op. Ik mocht zelf geen lang haar. Op een gegeven moment had ik het haar een centimeter over mijn oren en dat was al een strijd. Ze hebben mij wel eens op de boerderij met een schaar achterna gezeten om er een halve centimeter van af te krijgen", lacht Hadders.De zanger wordt emotioneel bij het horen van zijn favoriete plaat Let Me Fall My Own Way van Chip Taylor. "Hij loopt tegen de 80 en speelt nog steeds. Hij is ook een beetje een voorbeeld voor mij voor de ouder wordende singer/songwriter. Hoe gedraag je je als je ouder wordt? Je kunt net als Mick Jagger fit blijven en op zo'n podium blijven rennen, maar je kunt er ook bij zitten en verhalen gaan vertellen. Dat doet hij. Dit nummer mogen ze wel draaien op mijn begrafenis. Ik vind de tekst prachtig. Ik ben zelf veel met teksten bezig. Het moet verstaanbaar zijn en ergens over gaan."