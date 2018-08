Onderzoek Qbuzz naar vreemde lucht dubbeldekker levert niets op

GRONINGEN/EMMEN - Vervoersmaatschappij Qbuzz heeft geen mankementen gevonden in de dubbeldekkers. In een van de bussen werden vorige week drie mensen onwel door een vreemde lucht.

De chauffeur van lijn 300 van Groningen naar Emmen zette vorige week woensdag zijn bus aan de kant toen hijzelf en twee passagiers ineens onwel werden. Uit voorzorg haalde Qbuzz alle vijf de dubbeldekkers uit de dienstregeling De brandweer en een team van Qbuzz hebben de bus volgens woordvoerster Bonnie Wiersma grondig onderzocht, maar er is niets vreemd gevonden. "We dachten dat het in de airco zou zitten, maar daar lag het niet aan. Ook de brandstofsystemen zijn uitgebreid onderzocht, maar ook dat leverde niets op", vertelt Wiersma.De Belgische fabrikant Van Hool wist volgens de woordvoerster ook niet waar de lucht vandaan heeft kunnen komen.Vier van de vijf dubbeldekkers gaan deze week weer rijden. De bus waarin de chauffeur en de passagiers onwel werden, wordt nog een keer onderzocht door een externe partij. Wiersma: "Zij gaan alles nog een keer checken, want we willen geen risico nemen. Volgende week beginnen ze met het onderzoek, dus het wordt even afwachten wat de resultaten worden."De onwel geworden passagiers en de buschauffeur werden in het ziekenhuis onderzocht. Met hen gaat het volgens Wiersma weer goed. Wiersma: "Van de chauffeur weet ik dat uit het bloedonderzoek geen vreemde waarden zijn gekomen, daar zijn we blij om."