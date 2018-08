Deel dit artikel:











Rapper Lange Frans brengt met dorpslied hommage aan Zuidwolde Lange Frans rapt over Zuidwolde (foto: ANP/Levin den Boer)

ZUIDWOLDE - Zuidwolde heeft sinds kort een eigen dorpslied. Geschreven door een groep vrienden, genaamd De Leo's, en ingezongen door iemand die wel raad weet met teksten: rapper Lange Frans.

Op de melodie van 'Het land van', de nummer 1-hit van Lange Frans & Baas B, neemt de rapper de luisteraar bij de hand en leidt hem rond door het Zuid-Drentse dorp.



"We wilden iets origineels doen voor de playbackshow vtijdens het dorpsfeest", zegt Irma Wagenvoort, een van de initiatiefnemers. "We hadden het nummer 'Het land van' op en besloten daar wat zinnetjes op te schrijven. Eerst wilden we het zelf inzingen, maar het leek ons toch leuker om het anders aan te pakken."



Bericht via Instagram

Vervolgens besloten De Leo's de auteur van het nummer zelf te contacteren. "We hebben Lange Frans een berichtje via Instagram gestuurd en hij zei dat hij het voor ons zou gaan fiksen." De Zuidwoldigers moesten er wel een geldbedrag voor neerleggen. "Maar dat hadden we via wat sponsors gelukkig zo voor elkaar."



En dus kregen ze even later het nummer teruggestuurd, met de stem van de bekende rapper. In het lied wordt de cultuur die het plaatsje kenmerkt en haar prominente plekken, zoals schoenhandel Van Genne en café De Falieberg, bezongen. En ook sociale zwaargewichten (Japie Wieken en Gerrit van der Sleen) komen in de hommage voor.



'Uit de hand gelopen'

"Vervolgens is het wat uit de hand gelopen. In een paar uur tijd was het nummer door heel Zuidwolde gegaan", zegt Wagenvoort. "Een verrassing wordt het dus niet meer op het feest, haha. Maar het is erg leuk om te horen dat iedereen in het dorp zo enthousiast en positief reageert op het nummer.



Op 31 augustus is de playbackshow in Zuidwolde en kunnen alle aanwezigen meerappen op het lied over hun geliefde dorp.