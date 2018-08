Deel dit artikel:











Zilver voor Nederlandse dressuurploeg op EK in Exloo Denise Nekeman was met Boston STH de beste Nederlander op het EK in Exloo (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - De Nederlandse dressuurploeg onder de 25 heeft bij de landenwedstrijd op het Europees Kampioenschap in Exloo zilver behaald. De equipe van bondscoach Alex van Silfhout moest opnieuw de Duitsers voor laten gaan. Groot-Brittannië greep het brons.

Geschreven door Steven Stegen

Bondscoach Van Silfhout was vooraf optimistisch over de kansen voor Oranje, maar de equipe, met twee debutanten, kwam niet in de buurt van de oppermachtige Duitse dressuurploeg.



Uitblinker bij Oranje was Denise Nekeman uit Hasselt met haar hengst Boston STH. De in Groningen studerende Nekeman behaalde met 72,676 procent de hoogste score voor Nederland.



Ook de Zeeuwse Jeanine Nieuwenhuis, die er ook vorig jaar bij was op het EK, presteerde goed. Zij behaalde met TC Athene 71,824. Maxime van der Vlist kwam met Bailey tot 68,265 procent. Carlijn Huberts leverde het weg te strepen resultaat. Zij reed als eerste voor Nederland en werd met Watoeshi beloond met 63,471 procent.



Vuurproef

De officials kijken tevreden terug op de eerste grote vuurproef voor het nieuwe stichtingsbestuur van het Hippisch Centrum Exloo. "Ik heb alleen maar tevreden geluiden gehoord", zei Maarten van der Heijden van de KNHS, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond. Drenthe staat momenteel uitdrukkelijk in de schijnwerpers als paardenprovincie. "Dit jaar het EK-dressuur U25 in Exloo en volgend jaar het EK voor jonge springruiters bij het CH De Wolden. Dat is best bijzonder."