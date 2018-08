Deel dit artikel:











Wint een Drent de Gouden Venus van Milo? David de Graaf maakt foto's (foto:Josien Feitsma/RTV Drenthe)

WANNEPERVEEN/EMMEN - Ongeveer honderd genomineerden voor de Gouden Venus van Milo wachten deze dagen in spanning af. Het Dela goededoelenfonds reikt de onderscheiding en de bijbehorende 10.000 euro uit aan de meest inspirerende Nederlander met een beperking die iets goeds doet voor de samenleving.

Geschreven door Josien Feitsma

Verschillende Drenten zijn genomineerd, waaronder David de Graaf uit Wanneperveen en Jenette Mooibroek uit Emmen. Elk met hun eigen verhaal.



Syndroom van Down.

David de Graaf komt weliswaar uit het Overijsselse Wanneperveen maar is erg actief in de omgeving van Meppel. Hij werkt bij de Coop in Meppel, bedient bij een theeschenkerij in Sint Jansklooster, pakt T-shirts in op het kantoor van Stichting Downsyndroom en maakt veel foto’s voor het weer en de Meppeler Courant. En dat is bijzonder, David heeft namelijk het syndroom van Down.



Maar het syndroom weerhoudt hem er niet van de dingen te doen die hij leuk vindt. Omdat David lastig spreekt gaven zijn ouders hem jaren geleden een digitale camera. Zo kon hij toch zijn belevenissen delen met zijn ouders. “David is niet van de lange babbel. Als ik naar zijn dag vroeg, was het vaak gewoon 'goed'. Met de camera kon hij ons vertellen wie hij had ontmoet en waar hij was geweest. Je ziet dat zijn foto's erg vaak een verhaaltje hebben", legt zijn moeder Marianne de Graaf uit.



Project

David is zelfs zijn eigen project begonnen waarin hij andere mensen met het syndroom van Down fotografeert op een normale werkplek. Dat is volgens zijn vader Erik de Graaf erg belangrijk voor de samenleving. “Wat je heel veel ziet is dat er groepen mensen met het Downsyndroom bij elkaar werken. Dat is op zich een hele goede ontwikkeling, maar wat je nog veel liever zou zien is dat mensen met een beperking op gelijkwaardige manier meedoen in de gewone samenleving."



David was vorig jaar ook genomineerd en had niet verwacht er dit jaar weer tussen te zitten “Ik vind het super leuk, ik voel me vereerd", zegt hij.



Beroerte

Maar een beperking kan zich ook op een hele andere manier voordoen. Bijvoorbeeld door iets wat je aan de buitenkant niet kan zien. Zo heeft Jenette Mooibroek uit Emmen jaren geleden een beroerte gehad waaraan ze hersenletsel heeft overgehouden. Ze staat desondanks positief in het leven, organiseert lotgenotenbijeenkomsten en werkt als vrijwilliger op de neurologie-afdeling in het ziekenhuis. “Ik wil mensen graag de hand reiken zodat ze verdergaan met hun leven. Want het leven houdt niet op. Ook niet na niet-aangeboren hersenletsel.”



Onbegrip uit de wereld helpen

Ze ontmoet veel mensen die niets begrijpen van haar aandoening. “Je merkt het gewoon al als mensen met je praten. ‘Werk jij niet?’ Je ziet mensen soms kijken van hmm die zit de hele dag thuis want ze is afgekeurd, maar waarom eigenlijk? Ik lig de helft van de tijd op de bank om uit te rusten, maar dat ziet niemand.” Ook geeft ze het voorbeeld van boze gezichten als ze haar auto op een invalidenparkeerplaats zet. Maar ze weet toch het meeste onbegrip uit mensen te praten en houdt er vaak leuke gesprekken aan over.



Maar niet iedereen met niet-aangeboren hersenletsel gaat er zo makkelijk mee om. Daarom springt ze graag bij om ze te helpen. “Gewoon even luisteren. Op de vraag ‘gaat het goed?’ schrikken sommige mensen als je zegt dat het even niet goed gaat. Ik wil echt even luisteren wat iemand te vertellen heeft. Begrip is echt een toverwoord.”



Ook Mooibroek zag de nominatie niet aankomen. “Het is fantastisch. Dan merk je dat de energie die je erin stopt, ondanks dat je vermoeid bent, wordt gewaardeerd.”



Winnen

Beide genomineerden weten wel wat ze zouden doen als ze winnen. “Ik zou heel graag een boek willen schrijven over de onzichtbare gevolgen van hersenletsel", zegt Jenette. "Dat mensen het verhaal dan beter snappen, dat is dan weer mooi meegenomen.”



“Het is een goedendoelenfonds. Mijn stichting en ook een beetje van mijn ouders is Stichting Downsyndroom", zegt David. En waar kijkt hij het meest naar uit als hij wint? Dat hij dan net als Max Verstappen met champagne mag proosten.