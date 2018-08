Deel dit artikel:











Roy Gommer klaar voor WK Luchtballonvaren De ballon wordt gevuld met hete lucht (foto: Robert Jansema/RTV Drenthe) De ballon van Roy Gommer (foto: Robert Jansema/RTV Drenthe)

DALEN - De 24-jarige Roy Gommer is vanmorgen om 09.00 uur vertrokken naar Oostenrijk. Samen met zijn neef en hun beide vriendinnen doet hij mee aan het WK Ballonvaren.

Geschreven door Robert Jansema

"Toen ik klein was was ik al weg van ballonnen", zegt Gommer. "Als er een langs vloog moesten we erachter aan in de auto om hem te volgen. Op mijn twaalfde maakte ik mijn eerste rit en later volgde ik een opleidingstraject in Borger."



Snelheid speelt geen rol

Het WK bestaat uit tien verschillende onderdelen die verdeeld over de komende week worden gehouden. "Het gaat vooral om behendigheid en stuurmanskunst. Je moet bijvoorbeeld vanuit je mand een zakje zand op een doel gooien. Het doel is dan een groot kruis dat op de grond ligt. Dan is het natuurlijk de kunst om zo laag mogelijk te vliegen", vertelt Gommer enthousiast.



Gommer zit alleen in de mand. De rest van het team houdt onder meer de windrichting en de weersvoorspelling in de gaten. "Sturen in een ballon kan niet. Je kan wel stijgen of dalen. Daarom is het zo belangrijk om de windrichting te meten, want dat is je stuur."



Kansen

Het is voor de hobbyist uit Dalen de eerste keer dat hij deelneemt aan een WK. In Oostenrijk neemt hij het op tegen 104 andere teams. "Ik hoop bij de eerste dertig te eindigen, maar wanneer ik tussen de 50 en 60 eindig ben ik ook erg tevreden.''