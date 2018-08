Deel dit artikel:











Strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik Jehova's Getuigen Het hoofdkantoor van de Jehova's Getuigen in Emmen (foto: Google streetview)

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik bij de geloofsgemeenschap van Jehova's Getuigen. Dat schrijft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.





Dekker laat weten dat vijf mensen aangifte hebben gedaan van seksueel misbruik. Die aangiften komen uit verschillende regio's in het land. "Bij het het OM zijn de aangiften zorgvuldig in behandeling genomen door gespecialiseerde zedenofficieren in de regio's'', schrijft de minister. Eerder riep hij slachtoffers op aangifte te doen, zodat het OM een onderzoek zou kunnen instellen.



De laatste tijd zijn meerdere slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehova's Getuigen naar buiten getreden. Sommigen betichtten de geloofsgemeenschap ervan het misbruik te hebben toegedekt.



Tot teleurstelling van Dekker stelden de Jehova's Getuigen De Jehovah's Getuigen is een wereldwijde kerkelijke organisatie met bijna 8,5 miljoen actieve leden. Het landelijk bestuur heeft z'n hoofdkantoor in Emmen.Dekker laat weten dat vijf mensen aangifte hebben gedaan van seksueel misbruik. Die aangiften komen uit verschillende regio's in het land. "Bij het het OM zijn de aangiften zorgvuldig in behandeling genomen door gespecialiseerde zedenofficieren in de regio's'', schrijft de minister. Eerder riep hij slachtoffers op aangifte te doen, zodat het OM een onderzoek zou kunnen instellen.De laatste tijd zijn meerdere slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehova's Getuigen naar buiten getreden. Sommigen betichtten de geloofsgemeenschap ervan het misbruik te hebben toegedekt.Tot teleurstelling van Dekker stelden de Jehova's Getuigen zelf geen onafhankelijk onderzoek in naar het misbruik.