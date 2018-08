Deel dit artikel:











Drentse bedrijven hebben moeite personeel te vinden Personeelstekort Drenthe groeit (foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP)

ASSEN - Steeds meer ondernemers in Drenthe komen in de problemen door een tekort aan goed personeel. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens Hilbert Wiechers van MKB-Drenthe wordt het probleem alleen maar groter. "Begin dit jaar had twintig procent van de ondernemers al moeite om genoeg personeel te vinden en dat wordt steeds lastiger. Sommige horecazaken gaan al minder dagen open omdat ze de bezetting niet rond kunnen krijgen."



"Ook in de zorg, de bouw en techniek hebben ze steeds meer moeite om mensen te vinden. Het begint een serieus probleem te worden."



Anders denken

Volgens Wiechers moeten ondernemers op een andere manier gaan denken en op een andere manier gaan werken. "We zijn in het MKB bijvoorbeeld druk met het 100.000 banenplan. Dat betekent dat we proberen mensen met een beperking weer te betrekken bij het arbeidsproces. Je kunt ook kijken of je mensen kunt inzetten die eigenlijk al met pensioen zijn."



"Het wordt vooral gezien als een wervingsprobleem", aldus Wiechers, "maar er moet ook meer aandacht komen voor de vragen 'hoe behoud ik mijn medewerkers?' en 'hoe maak ik mijn medewerkers gelukkig?'."