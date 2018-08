Deel Vrijbuiter overgenomen, toekomst megastore Roden nog onzeker

Deel dit artikel:











De toekomst van de winkel in Roden is nog onzeker (Foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

RODEN - De curator van kampeerwinkel Vrijbuiter heeft een overnamekandidaat gevonden voor tentenmerk De Waard. De Nederlandse Sunshine Group neemt de fabriek in Tsjechië en de losstaande winkel in Heerde over.

Ook het atelier in Roden, waar tenten worden gerepareerd, komt in handen van de Sunshine Group.



De toekomst van de vier megastores, waaronder de vestiging in Roden, blijft voorlopig nog onzeker. De winkels blijven voorlopig wel open, maar zijn niet meegenomen in de verkoop. Wel neemt de Sunshine Group de zakelijke activiteiten van de Vrijbuiter over.



Faillissement

Twee weken geleden werd de Vrijbuiter failliet verklaard. De driehonderd medewerkers van het bedrijf werden ontslagen, maar zijn voorlopig nog wel aan het werk omdat de winkels open blijven. Zo'n veertig partijen toonden interesse in de overname.



De Sunshine Group is eigenaar van meerdere ondernemingen op het gebied van kamperen. Onder meer de voortentmerk Doréma en vouwwagenmaker Alpenkreuzer vallen onder het concern.