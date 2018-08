EMMEN - Over een paar weken beginnen de scholen weer. En dat betekent topdrukte bij studieboekencentrale Van Dijk. In Emmen en Kampen worden deze weken tien miljoen school- en studieboeken ingepakt en gedistribueerd.

Op de locatie Emmen helpen zeshonderd extra uitzendkrachten - vooral studenten - om alles op tijd af te krijgen. En dat is wel doorwerken. De eerste ploeg begint al om 06.00 uur.De werknemers verzamelen en sorteren de binnengekomen boeken, maken er pakketten van en versturen ze. Per dag gaan er 12.000 pakketten met boeken de deur uit."We proberen de medewerkers gemotiveerd te houden", zegt coördinator Nino Pitta. "We geven ze ijs en gisteren hebben we een patatkraam geregeld tijdens de lunch. Dat wordt enorm gewaardeerd."Veel studenten komen elk jaar terug. "Ik werk hier nu voor het vierde jaar", zegt Jeroen Fokkens uit Emmen. Je kunt veel uren maken en het is altijd gezellig op de werkvloer. Je hebt contact met mensen die hier ook al een aantal jaren komen en je ziet nieuwe gezichten."