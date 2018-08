Deel dit artikel:











Stelling: Ik rijd liever om dan over een brug Rijd jij liever om dan over een brug? (Foto: EPA/Luca Zennaro)

GENUA - Het brugongeluk in de Italiaanse stad Genua heeft ook in andere Europese landen discussies over infrastructuur aangewakkerd. Veel mensen vragen zich af of vergelijkbare bruggen in hun omgeving wel veilig zijn.





In ons land zijn de bruggen volgens Rijkswaterstaat allemaal veilig, maar er zijn veel Nederlanders die nog op vakantie gaan of op vakantie zijn en door Europese landen moeten rijden.



Durf jij in Europa nog over een brug te rijden, of rijd je liever een stukje om?







Bij onze vorige stelling wilden we graag weten of Drenten voor hun plezier sporten . Ruim 66 procent zegt sporten leuk te vinden. Er stemden 1.845 mensen.