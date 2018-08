Deel dit artikel:











Na veertig jaar stopt Rijmaaran De paarden krijgen allemaal een nieuw thuis (Foto: RTV Drenthe)

SCHOONOORD - Recreatiecentrum Rijmaaran in Schoonoord stopt er na dit seizoen definitief mee. Daarmee komt er een einde aan veertig jaar huifkartochten in het dorp.

Eigenaresse Martha Sehlmeier (71) vindt het vanwege haar leeftijd tijd om het bedrijf te verkopen en vertelt dat de nieuwe eigenaar geen plannen heeft om door te gaan met de paarden en huifkarren.



Uitbouwen

Veertig jaar geleden begonnen Sehlmeier en haar man met huifkarrentochten door boswachterij Sleenerzand. Haar man overleed in 1987 en ze ging samen met haar drie kinderen verder. Er kwamen onder meer een restaurant, een kleine camping, een kinderspeelparadijs en ponykampen bij.



"We gaan nog ongeveer twee maanden door, tot het einde van het seizoen. Mijn kinderen hebben altijd meegeholpen, maar zij hebben voor hun eigen richting gekozen", vertelt Sehlmeier. De nieuwe eigenaar wil de stallen slopen en heeft zowel het huis van Sehlmeier als dat van de buurvrouw gekocht. Sehlmeier weet niet wat voor plannen de nieuwe eigenaar met het park heeft. "Maar het is goed, hij heeft het gekocht en ik ben tevreden."



Paarden krijgen nieuw thuis

Op dit moment is Sehlmeier druk op zoek naar nieuwe adresjes voor haar paarden en voor de meeste heeft ze al een plek gevonden. "We zijn er zo blij mee dat we voor onze paarden, die altijd ons geld hebben verdiend, een goed adres hebben gevonden. Ze gaan naar zorgboerderijen en naar particulieren", vertelt Sehlmeier.