Henk en Jolanda vieren 'gratis' vakantie in Drenthe

MEPPEL - Het zijn op het oog joviale zestigers die op zoek zijn naar een vakantieadres, maar schijn bedriegt. Het duo blijkt een uitgekookt stel oplichters. Ondernemers die slachtoffer werden zijn het zat en waarschuwen voor het duo.

Het is september 2017 als Johan van Dalfsen van bed and breakfast Molenzicht Meppel de twee op bezoek krijgt. "Ze gaan heel slim te werk en bouwen snel een vertrouwensband op", zegt de ondernemer. Henk en Jolanda, die ook wel andere namen gebruiken, eten zelfs twee keer mee met de gastheer en zijn vrouw. "Daarna kwam Jolanda nog met een doosje bonbons aan omdat ze het zo lief van ons vond", aldus Van Dalfsen.Het eigenaarsechtpaar van de bed and breakfast verhuurt zelfs hun eigen fietsen aan Henk en Jolanda: "Ook die hebben we nooit meer terug gezien." Het oplichtersduo logeert een hele week bij Johan van Dalfsen. "Ze zouden van zaterdag tot zaterdag blijven, maar op vrijdag zijn ze vertrokken. Zonder te betalen." De schade bedraagt inclusief de gestolen fietsen zo'n 1.500 euro.Het oplichtersduo lijkt steeds dezelfde werkwijze te hanteren: ze vertrekken een dag eerder en laten op hun kamer wat spullen achter. "Er hing een oude jurk en er lag een paar schoenen, vermoedelijk van de kringloop", zegt Johan van Dalfsen. "Hij bleek ons gebeld te hebben vanuit de bibliotheek, zodat we hen niet konden achterhalen via een telefoonnummer."Henk en Jolanda zijn volgens de bed and breakfast eigenaar later gezien door een kennis in de omgeving van Havelte. "In een kerk hebben ze vervolgens ook nog mensen opgelicht, door te doen alsof ze al hun bankpassen kwijt waren. Een hulpvaardige voorbijganger heeft toen nog 100 euro aan hen geleend. Dat zouden ze de volgende dag terug betalen, maar dat is uiteraard nooit gebeurd."Roelie Ensing van de Herberg van Loon heeft ongeveer het zelfde meegemaakt. "Henk en Jolanda zouden hier vier nachten blijven, maar na de derde nacht zijn ze vertrokken. Op hun kamer lagen nog wat oude kledingstukken om geen argwaan te wekken." De schade in Loon bedraagt zo'n 300 euro aan openstaande rekeningen.De zaak kwam aan het rollen door een hotelier uit Tubbergen , die eerder deze week een foto van Henk en Jolanda op internet plaatste. De ondernemer bleef zitten met een schadepost van een kleine 1.000 euro. De twee blijken de afgelopen jaren een spoor van financiële ellende te hebben veroorzaakt. Daarbij bedienden ze zich van verschillende schuilnamen. Bij RTV Oost hebben zich intussen meerdere gedupeerden gemeld.