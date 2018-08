Deel dit artikel:











Boerenrock in Drouwenermond blijft maar groeien: 'Veertigduizend bezoekers is misschien wel haalbaar' Boerenrock in Drouwenermond begint vandaag (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De Beach Bar (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De eerste campinggasten arriveren (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De bezoekers staan in de rij (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

DROUWENERMOND - Het jaarlijkse Boerenrockfestival tussen de bieten in Drouwenermond staat op het punt van beginnen.

Geschreven door Janet Oortwijn

De camping werd vanochtend om 9.00 uur geopend, maar gisteravond borrelde het al op de wegen rondom het festivalterrein.



'Alles voor het mooiste plekje op de camping'

"Sinds gisteravond negen uur staan we te wachten", zegt een jongen in zijn race-auto. "Alles voor het mooiste plekje op de camping, hè. We hebben er een mooi feestje van gemaakt hoor, vannacht."



En wat is dan het mooiste plekje? "Iedereen wil natuurlijk langs de crossbaan staan", zegt organisator Bjorn van der Veen.



Van muziekavond tot dertigduizend bezoekers

Het festival, dat twaalf jaar geleden als een muziekavond begon, blijft nog groeien. "We zeiden een paar jaar geleden als er tienduizend bezoekers komen is het mooi", zegt Van der Veen. "Vorig jaar hadden we dertigduizend bezoekers, dit jaar zouden dat er misschien wel veertigduizend kunnen worden."



Dat heeft volgens de organisator te maken met een nieuwe cross-categorie, enduro. "Dat deden we vorig jaar voor het eerst. En dit jaar hebben we dat uitgebreid. En dat brengt ook weer nieuw publiek met aanhang mee."



'kleintje Zwarte Cross'

In de volksmond wordt Boerenrock al jaren 'kleintje Zwarte Cross' genoemd, verwijzend naar het grote Zwarte Cross-festival in de Achterhoek. "Ik zelf kijk daar wat anders tegen aan. Ik ben een vaste Zwarte Cross bezoeker en ken de organisatie redelijk goed. Dat is een stuk groter, professioneler en commercieel. Wij vinden het al mooi als er wat centen overblijven."



Het Boerenrockfestival duurt tot en met zondag. De bezoekers kunnen genieten van muziek, cross en onder meer een kermis. Ook is er een beachbar en kan er geschaatst worden.