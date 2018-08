Deel dit artikel:











Automobilist gewond bij ongeluk Emmen Het ongeluk gebeurde op de kruising Rondweg/Nijbracht (Foto: De Vries Media) Door de botsing werd de voorbumper van één van de auto's weggeslagen (Foto: De Vries Media)

EMMEN - Op de kruising van de Rondweg en de Nijbracht in Emmen zijn vanochtend twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij is één gewonde gevallen.

De ambulance heeft de gewonde automobilist eerst ter plekke behandeld en later meegenomen naar het ziekenhuis. De politie had één rijbaan afgesloten voor het verkeer.



Het ongeluk zou zijn gebeurd doordat de stoplichten niet werkten, maar dat is niet bevestigd door de politie.