In Laos verongelukte Mattijn Lahuis herdacht

EEXT - In Eext is vanmiddag de in Laos verongelukte Hoogevener Mattijn Lahuis (30) herdacht. Hij kwam twee weken geleden om het leven bij een kajakongeluk in het Aziatische land.

Hulpdiensten zochten een paar dagen met onder meer een helikopter naar Mattijn. Zijn lichaam werd uiteindelijk tientallen kilometers stroomafwaarts gevonden. Het lichaam werd eind vorige week naar Nederland gebracht.Lahuis was sinds begin dit jaar op wereldreis, samen met zijn vriendin. Hij was de kajaktocht begonnen met twee vrienden die tijdelijk waren overgekomen. Zijn vriendin was niet meegegaan.Mattijn, zijn twee reisgenoten en hun gids kwamen tijdens een kajaktocht op de rivier Nam Tha in wild water terecht. De kajak van Mattijn klapte op een boom en sloeg om. Ook de andere kajakken sloegen om, maar de gids en de twee vrienden van Lahuis wisten op de wal te kruipen.De familie van Mattijn zette een crowdfundingsactie op touw om de helikopter te betalen, die tijdens het zoeken werd ingezet. "We zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die geld heeft overgemaakt om te helpen met zoeken", vertelt een woordvoerder van de familie.De helikopter werd nadat Mattijn is gevonden gebruikt om zijn lichaam te vervoeren. "Na deze week gaan we de precieze balans van de kosten opmaken, en willen we jullie hiervan op de hoogte brengen", laat de familie weten via de website van de crowdfundingsactie