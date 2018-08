Deel dit artikel:











Onderzoek naar dood asielzoeker in aso-azc Hoogeveen Het zogenaamde aso-azc in Hoogeveen (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het overlijden van een 32-jarige asielzoeker in Hoogeveen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De Algerijnse man kwam op 9 maart van dit jaar ten val in de extra begeleiding- en toezichtslocatie in Hoogeveen, in de volksmond het aso-azc genoemd. De man overleed een dag later in het ziekenhuis. De Inspectie Justitie en Veiligheid doet geen mededelingen over wat er precies is gebeurd op die fatale dag.



Het onderzoek richt zich met name op de vraag of het opvangtraject van de Algerijn zorgvuldig is verlopen en of de de aso-azc's hun taak goed kunnen uitvoeren. Komend najaar moet het onderzoek zijn afgerond.