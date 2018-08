Deel dit artikel:











Collectie Drents Museum naar Teheran; veenlijk reist mee Delen van de collectie van het Drents Museum gaan naar Teheran (Foto: Lex van Lieshout/ANP) Onder meer schilderijen van George Lourens Kiers gaan naar Iran (Foto: George Lourens Kiers, Gezicht op de vaart te Assen, 1862, olieverf op doek)

ASSEN/TEHERAN - Het Drents Museum in Assen toont vanaf 2 oktober een deel van zijn collectie in het Nationale Museum van Iran in Teheran. De 'Man van Exloërmond', een veenlijk dat in 1914 werd gevonden, is onder de stukken die naar Iran zullen reizen.

Meer dan driehonderd voorwerpen gaan de trip naar Teheran maken. Ze komen uit de collecties archeologie, art nouveau en art deco en schilderkunst.



Iraniërs onder de indruk

Directeur Harry Tupan van het Drents Museum is 'buitengewoon trots' dat de collectie in Iran te zien zal zijn. "Het wordt niet een tentoonstelling over Drenthe, maar onze collectie speelt wel een centrale rol in het museum in Teheran. Het team uit Iran was onder de indruk van onze spullen en wilde dolgraag de tentoon stelling in hun museum", vertelt Tupan.



Een team van het Drents Museum is momenteel druk bezig met het voorbereiden op de tentoonstelling in Iran. Een routineklus, volgens Tupan. "Onze veenlijken bijvoorbeeld gaan veel vaker op reis. Die gaan in een bepaalde verpakking in een speciale kist op reis en onze medewerkers gaan ook mee om alles in Teheran weer uit te pakken en klaar te zetten."



'Doen niet aan politiek'

Een uitwisseling met Iran lijkt misschien politiek gevoelig te liggen, maar in de praktijk is daar volgens Tupan niets van te merken. "We hebben altijd contact met de betreffende ambassade, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de provincie als we een uitwisseling doen. Culturele samenwerking is sowieso al minder beladen en wettelijk gezien zijn er geen problemen. Wij doen niet aan politiek", vertelt Tupan.



Bakermat van de beschaving

De tentoonstelling in Teheran is tot stand gekomen door de al goede samenwerking tussen de twee musea. In Assen is nu de de expositie 'Iran - Bakermat van de beschaving', gemaakt met medewerking uit de Iraanse hoofdstad. Deze is tot met 18 november nog in het Drents Museum te bezoeken.